Санитарные авто и «передвижные поликлиники» пополнили сахалинские больницы

Документы на новые транспортные средства получили главные врачи центральных районных больниц Долинска, Корсакова, Невельска, Анивы и «автохозяйства министерства здравоохранения Сахалинской области». Это 51 санитарный автомобиль и 3 передвижных медицинских диагностических комплекса с рентгенодиагностическим оборудованием.

- Все транспортные средства имеют функциональный медицинский салон, укомплектованный современным оборудованием, инновационную систему полного привода для обеспечения дополнительной надёжности при движении на скользкой дороге и по бездорожью, - рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак.

Три новых «передвижных поликлиники» оборудованы на базе автомобиля «КамАЗ». Они будут курсировать между отдаленными населенными пунктами островного региона. Спецавтомобили оснащены современным медицинским оборудованием, которое позволит пациентам проходить обследование и выявлять онкологические и бронхолегочные заболевания на ранних стадиях.

Как ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, в парке областных медучреждений уже есть две передвижные стоматологии на базе автобусов ПАЗ. Один мобильный комплекс закреплен за Корсаковским районом, второй - за Александровск-Сахалинской центральной районной больницей. Обе обслуживают небольшие населенные пункты муниципальных образований.

Ключи от новых карет скорой помощи и трех мобильных комплексов медикам вручил губернатор островного региона Олег Кожемяко.

- Благодаря расширению автопарка региональных станций скорой помощи удалось значительно увеличить скорость реагирования на вызовы. Если раньше, по статистике, в течение 20 минут совершалось 86% вызовов, то в этом году цифра выросла до 89%, - отметил он. - В будущем мы продолжим переоснащение медицинского автопарка и будем приобретать «передвижные поликлиники» для нужд районов области. Практика показала, что такие мобильные диагностические комплексы оказались очень востребованы в отдаленных населенных пунктах, они помогают сделать медицину более доступной для людей. За последние два года для здравоохранения области приобрели уже 11 таких передвижных комплексов. За это время в мобильных поликлиниках прошли обследование около 30 000 сахалинцев.

Модернизация медицинского автопарка в регионе проходит благодаря реализации областной и федеральной программ развития медицинской помощи, в рамках майского указа президента Владимира Путина о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения.