Волк и Лиса «рассказали» дошкольникам Тымовского про ПДД
В детском саде №5 п. Тымовское, коллектив педагогов совместно с сотрудниками дорожной полиции подготовили для детей кукольное представление, под названием «Дорожные экзамены в лесной школе». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском управлении ГИБДД УМВД России.
По сценарию, сказочные герои Волк и Лиса сдавали экзамен по правилам дорожного движения, но собственных знаний им не хватило. Поэтому им на помощь пришли дошкольники, которые активно отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, определяли значение дорожных знаков, участвовали в викторине, разгадывали загадки по дорожной тематике. После представления дети повторили сигналы светофора, а закончилось мероприятие игрой «Красный, желтый, зеленый».
Дорожное движение является одним из основных процессов, в которое ежедневно попадает каждый ребенок. Необходимо обучать детей правилам дорожного движения с самого раннего возраста, ведь эти знания помогут снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий с их участием. В детских садах воспитатели стараются через игру вложить в детей азы правил дорожного движения, пробудить в них интерес к получению необходимых знаний.
Дошкольнику, если он не знаком с правилами дорожного движения, жизнь на улице кажется шумной и хаотичной. Но с помощью подобных мероприятий, он может легко научиться ориентироваться в дорожной обстановке.
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