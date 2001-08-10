В Озерске будут награждены храбрые школьники

12 декабря в школе села Озёрск состоится награждение Глеба Бабенко и Ивана Ямалетдинова.

Как ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, 29 мая школьники, гуляя по берегу озера Чибисан, услышали крики о помощи, раздававшиеся со стороны старого повреждённого моста. Ребята побежали в сторону криков и увидели в воде Кирилла Юшкова - мальчика из их школы. Ребенок провалился в ветхое покрытие старого моста и угодил в воду, зацепившись за металлический крюк.

Температура воды была около семи градусов, что ограничивало время на спасение. Если бы не своевременно оказанная помощь Глебом и Иваном в такой сложной ситуации, Кирилл мог утонуть.

Руководитель главного управления МЧС России по Сахалинской области генерал-майор Денис Владимирович Ильинов вручит им в присутствии учащихся школы медали МЧС России «За спасение погибавших на водах». Церемония начнется в 12.00 в помещении школы.