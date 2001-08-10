16 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии
16 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:
- ул. Звёздная, 10, 12; Луговая, 6, 7; Новая, 1 – 20; Ромашковая, 1 – 5; Садовая, 1, 2-а, 2-в, 6; Ударная, 2 – 25; Фиалковая, 11, 17, 19, 21, 23 – 16 декабря с 13:30 до 18:00.
Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
10:50 7 Декабря Более 30000 школьников региона поучаствовали в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
12:19 5 Декабря Строительство моста на материк может начаться в 2021 году
11:10 6 Декабря Две квартиры в новостройках Новоалександровска посетили с инспекцией
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
Выбор редакции
- 10:12 Сегодня В Южно-Сахалинск приедут футбольные команды дальневосточного региона
- 17:36 Вчера Два островных спортсмена вошли в ТОП-12 лучших танцевальных пар мира
- 17:03 Вчера В Южно-Сахалинске состоялся чемпионат по бадминтону
- 15:59 Вчера В ногликском турнире по вольной борьбе поучаствовало более 160 спортсменов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?