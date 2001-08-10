16 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии

16 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- ул. Звёздная, 10, 12; Луговая, 6, 7; Новая, 1 – 20; Ромашковая, 1 – 5; Садовая, 1, 2-а, 2-в, 6; Ударная, 2 – 25; Фиалковая, 11, 17, 19, 21, 23 – 16 декабря с 13:30 до 18:00.

Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.