Тихоокеанское
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15:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

16 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии

16 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии

16 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

-  ул. Звёздная, 10, 12; Луговая, 6, 7; Новая, 1 – 20; Ромашковая, 1 – 5; Садовая, 1, 2-а, 2-в, 6; Ударная, 2 – 25; Фиалковая, 11, 17, 19, 21, 23 – 16 декабря с 13:30 до 18:00.

Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.

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