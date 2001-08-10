Спасатели призывают жителей четырех районов острова отложить поездки
Островные спасатели призывают жителей четырех районов отложить выезд за пределы населённых пунктов. Как ТИА «Острова» рассказали в ГУ МЧС по области, такая мера предосторожности позволит снизить риск возникновения опасных ситуаций в связи с прохождением сильной метели.
О надвигающемся явлении сообщило Сахалинское управление Росгидромета. В штормовом предупреждении говорится, что 12 декабря ожидается сильная метель и усиление ветра на территории Томаринского, Макаровского, Долинского, Поронайского районов. Кроме того, прогнозируется лавинная опасность, возможен сход одиночных лавин. 13 декабря сильная метель и ветер распространятся на территорию Углегорского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинск.
В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. Созданы оперативные штабы области и муниципальных образований для принятия соответствующих мер.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- при внезапном побелении мочек ушей, кончика носа, подбородка, щек у окружающих вас людей сообщить им об этом;
- придерживайтесь трассы, асфальта, они меньше подвержены заносу и у них есть кромка, по которой можно ориентироваться;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- Не подходить к стенам зданий во избежание возможной угрозы от падения сосулек;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
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