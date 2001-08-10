В Южно-Сахалинске стартовало голосование за участников проекта «Успех года»
В Южно-Сахалинске стартовало голосование за участников проекта «Успех года», проходящего под патронатом администрации областного центра. Жителям и гостям областного центра предстоит выбрать лучшие события и персоналии уходящего 2017 года.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, в нынешнем году голосование проводится по 9 номинациям. Граждане смогут проголосовать за лучшие проект, книгу, спортсмена, праздник и стройку года, а также из недавно открывшихся или отреставрированных мест областного центра в номинации «Городской уголок», поддержать лучших специалистов в сферах образования и медицины.
Интернет-голосование за участников проекта проходит на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе опросы, где можно ознакомиться со списком номинантов, а также выбрать один из опросов, соответствующих номинациям конкурса «Успех года».
Опросы проводятся в виде телефонного опроса в автоматизированной системе голосования администрации Южно-Сахалинска. Для того, чтобы поддержать номинантов, необходимо позвонить по номеру 300-960 и прослушать меню, далее набрать номер опроса, ознакомиться с вариантами ответов и выбрать код интересующего участника. Обращаем внимание, что с одного номера телефона принимается только один голос в каждой из номинаций.
Голосование продлится до 18.00 15 декабря. Победителями в каждой номинации станут участники, набравшие наибольшее количество голосов. Итоги проекта будут подведены на торжественном мероприятии 22 декабря.
Список номинаций и участников:
Проект года:
(опрос № 248)
Проект «Школа без табачного дыма» (код: 942);
Социальный проект «Школа уличного спорта» (код: 943);
Образовательный проект «Знание без границ» (Лекториум) (код: 944);
Международный молодежный образовательный форум «Медиавосток» (код: 945);
Общественно-аналитический журнал «Островитянка» (код: 946).
Книга года:
(опрос № 249)
«На поиски сна», автор и иллюстратор - Боченкова Ирина (код: 947);
«Литература Сахалина и Курильских островов».«Сахалин и Курильские острова в японской литературе XX-XXI веков», автор - Иконникова Елена (код: 948).
Спортсмен года:
(опрос № 250)
Коровина Дарья Владимировна (код: 949);
Орлова Яна Валерьевна (код: 950);
Эртен Игорь Олегович (код 951).
Образование:
(опрос № 251)
Квятковская Жанна Борисовна, руководитель МАДОУ №5 «Полянка» (код: 952);
Жигарева Яна Витальевна, учитель начальных классов МАОУ «Начальная общеобразовательная школа №7 города Южно-Сахалинска» (код: 953).
Городской уголок:
(опрос № 252)
Сквер им. Анкудинова (код: 954);
Сквер им. Крузенштерна (код: 955);
Сквер им. Рудановского (код: 956);
Сквер им. Головнина (код: 957).
Признание года:
(опрос № 253)
Народный ансамбль танца «Экзотика», ЦНК «Радуга» (код: 958);
Сахалинский русский народный хор, АСНП «Русский терем» (код: 959).
Праздник года:
(опрос № 254)
День города: 135-летие Южно-Сахалинска (код: 960);
Фестиваль «Остров-рыба» (код: 961);
Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» на Сахалине»(код: 962);
Забег «Родные Острова»(код: 963).
Стройка года:
(опрос № 255)
Центральная детская музыкальная школа (код: 964);
Стадион «Космос» (код: 965);
Детский сад № 47 «Ягодка» (код: 966).
Здоровье:
(опрос № 256)
Брызгалов Матвей Эдуардович (код: 986);
Горбунов Владислав Александрович (код: 987);
Добробабина Людмила Дмитриевна (код: 988);
Ивлева Елена Александровна (код: 989);
Истомина Ольга Георгиевна (код: 990);
Макаревич Наталья Владимировна (код: 991);
Мисайлова Наталья Юрьевна (код: 992);
Мыгина Елизавета Васильевна (код: 993);
Старцев Сергей Станиславович (код: 994);
Тишкина Ирина Владимировна (код: 995).
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