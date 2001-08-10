Южно-сахалинской школе присвоено имя погибшего генерал-лейтенанта

Южно-сахалинской школе №8 присвоено имя погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. В торжественной церемонии, которая состоялась сегодня, приняли участие вдова офицера Ольга Асапова, школьники и педагоги, военнослужащие 68 армейского корпуса, ветераны и общественники, представители региональной власти.

Как сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, началось мероприятие с внесения Флага Российской Федерации и исполнения государственного гимна. Собравшиеся вспомнили страницы жизни Валерия Асапова. В его биографии есть важная особенность – с детства делать все только на высшую оценку, отметили сослуживцы. В 1983 году с отличием окончил школу, в 1987 – Рязанское воздушно-десантное училище, а в 2000 – военную академию имени Фрунзе.

Армии в общей сложности отдал более 30 лет. В его послужном списке немало «горячих точек». Участвовал в боевых действиях в Южной Осетии и Чечне, Абхазии. На Сахалин прибыл в 2007 году, став командиром 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа, которая дислоцируется на Курильских островах. Позднее командовал более крупным воинским формированием - 68 армейским корпусом.

- Он и в учебе, и в бою старался быть лучшим, то же самое прививал подчиненным, - рассказал сослуживец Валерия Асапова, заместитель командира армейского корпуса по работе с личным составом, полковник Андрей Степанов. - Его постоянная нацеленность на результат нас «заражала», возникало желание постоянно совершенствоваться, улучшать показатели подготовки. Мы старались быть похожими на него. И с другой стороны это был человек, который вникал в жизнь каждого солдата, помогал решать жизненные проблемы. Удивительный человек, настоящий друг и наставник.

С 2016 года Асапов возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа. С Дальнего Востока Валерий Григорьевич и отправился в свою, как оказалось, последнюю командировку, на воюющий с терроризмом Ближний Восток, получив назначение старшего группы российских военных советников в Сирии. 23 сентября командный пункт неподалеку от города Дейр-эз-Зор, где находился генерал-лейтенант, попал под обстрел боевиков. От полученных ранений в результате точечного попадания мины офицер скончался.

- Присвоение имени Валерия Асапова нашему образовательному учреждению не случайно, - отметила заместитель директора школы №8 Южно-Сахалинска Наталья Иванченко. - В школе регулярно проходят встречи с ветеранами, уроки памяти, военно-спортивные игры, ведется серьезная работа по патриотическому воспитанию молодежи. И теперь она получит дополнительный импульс. Биография Валерия Асапова является примером для подражания подрастающего поколения.

Слово взяли и учащиеся. Десятиклассник Роман Быков считает, что присвоение школе имени генерал-лейтенанта, погибшего в борьбе с террористами, высочайшая ответственность.

- Это гордость для нас. Потому что мы должны знать и чтить память героев, которые ценой жизни защищают Отечество, - отметил школьник.

- То, что происходит сегодня – важно для нашей школы и для нас – учащихся. Постараемся делами и поступками прославлять имя Валерия Григорьевича Асапова, - пообещал Никита Курыбкин из 9 а класса.

- Хочу пожелать вашей школе успехов, - обратилась к школьникам и педагогам вдова Валерия Асапова Ольга. – Хотелось бы, чтобы каждый из учащихся оставался всегда честным перед собой, понимал глубокий смысл, заложенный в словах: «честь», «совесть», «государство» и «офицер». Для мужа эти слова значили многое.

- Хочу пожелать вам быть достойными имени выдающегося человека, - сказал губернатор региона Олег Кожемяко. - Сегодняшнее событие войдет в историю Сахалинской области. Россия – великая страна, это признают все, даже ее противники. И, конечно, сила и мощь нашей Родины, прежде всего, зависит от людей. Людей, которые любят Отечество, делают все для его процветания и готовы защищать даже ценой собственной жизни. Таким человеком и был Валерий Асапов. Он прошел через многие «горячие точки». Проявлял мужество, находил смелые командирские решения, никогда не прятался за спины солдат. За что был отмечен многими государственными наградами. Имя Валерия Григорьевича навсегда останется в памяти сослуживцев, оно будет являться примером для подрастающего поколения, примером того, как нужно служить отчизне.