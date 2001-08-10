Тихоокеанское
информационное агентство
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16:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Энергетическая компания готовится к циклону

Сегодня, 11 декабря, 46 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад ПАО «Сахалинэнерго» (164 человека) и 61 единица техники переведены в режим повышенной готовности. Это связано с приходом на Сахалин очередного циклона. По сообщениям синоптиков, ожидаются сильный снег, ветер до 25 метров в секунду. Об этом ТИА «Острова» рассказали в энергетической компании. 

Разработан план взаимодействия при ликвидации последствий стихии, который согласован с органами местного самоуправления, органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципальных образований.

На период прохождения циклона установлено круглосуточное дежурство руководящего состава «Сахалинэнерго».

Учитывая высокую вероятность обледенения проводов, дополнительно проверена готовность установок плавок гололеда к их включению и работе в режиме высоких нагрузок.

В связи с возможным повреждением циклоном линий электропередачи, энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность – не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».

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