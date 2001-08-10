На «День пельменя» продолжается прием заявок
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска информирует о продлении срока приема заявок от горожан на участие в ежегодном фестивале «День пельменя». Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.
Он пройдет на площади Ленина областного центра 16 декабря. В этот день будет официально дан старт новогодним мероприятиям. Организаторы отмечают, что гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная и гастрономическая программа, гвоздем которой по традиции станет конкурс на скоростное поедание пельменей.
Принять участие в самом горячем и вкусном событии уходящего года смогут 10 человек старше 18 лет. Тот, кто быстрее всех за 1 минуту съест предложенную порцию пельменей (а это более 50 штук), получит весомый подарок - 5 килограммов этого полуфабриката и кубок. Те, кто займет 2-е и 3-е места, будут награждены поощрительными призами.
Заявки от потенциальных участников конкурса принимаются до 14 декабря. Они заполняются по специальной форме, получить которую можно либо в приемной департамента по адресу: пр. Победы, 62а, 2-й этаж, либо по электронной почте l.klimenko@yuzhno-sakh.ru.
Справки по телефонам: 300-741, 300-743, доб. 1, 2, 3.
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