На «День пельменя» продолжается прием заявок

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска информирует о продлении срока приема заявок от горожан на участие в ежегодном фестивале «День пельменя». Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

Он пройдет на площади Ленина областного центра 16 декабря. В этот день будет официально дан старт новогодним мероприятиям. Организаторы отмечают, что гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная и гастрономическая программа, гвоздем которой по традиции станет конкурс на скоростное поедание пельменей.

Принять участие в самом горячем и вкусном событии уходящего года смогут 10 человек старше 18 лет. Тот, кто быстрее всех за 1 минуту съест предложенную порцию пельменей (а это более 50 штук), получит весомый подарок - 5 килограммов этого полуфабриката и кубок. Те, кто займет 2-е и 3-е места, будут награждены поощрительными призами.

Заявки от потенциальных участников конкурса принимаются до 14 декабря. Они заполняются по специальной форме, получить которую можно либо в приемной департамента по адресу: пр. Победы, 62а, 2-й этаж, либо по электронной почте l.klimenko@yuzhno-sakh.ru.

Справки по телефонам: 300-741, 300-743, доб. 1, 2, 3.