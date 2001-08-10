Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2017
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17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На острове приостановлено движение междугородних автобусов

Из-за ухудшения погодных условий 11 декабря ограничено междугородние автобусное сообщение по маршрутам Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Углегорск, Южно-Сахалинск – Макаров, Южно-Сахалинск — Холмск, Южно-Сахалинск — Корсаков, Южно-Сахалинск — Невельск, Южно-Сахалинск – Долинск, Южно-Сахалинск — Анива. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

Уточнить информацию о времени открытия движения на указанных маршрутах можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8(4242) 722-795.

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