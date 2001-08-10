Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2017
Сегодня 11:02
59,23|69,80|63,05
У пенсионеров с детьми-студентами пенсия станет больше
09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Дорожные службы призывают автомобилистов к бдительности на трассах

Дорожные службы призывают автомобилистов к бдительности на трассах

Последствия метели в виде наледи и снежных накатов могут ощутить автомобилисты на сахалинских дорогах. Дорожные службы призывают водителей к бдительности при управлении транспортным средством.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД УМВД России, на трассе «Южно-Сахалинск – Оха» на участке с 28 км по 438 км (Долинский, Макаровский, Поронайский, Смирныховский районы) дорожные службы установили наличие снежного наката. Впоследствии участок обработали песчано-соляной смесью.

На участках с 472 км по 498 км (Тымовский район), с 596 км по 627 и с 629 по 660 км (Ногликский район) также производится расчистка и обработка ПСС. Те же работы ведутся на всем протяжении трассы «Южно-Сахалинск – Холмск», «Огоньки – Невельск» (Анивский, Невельский районы), «Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск» и «Арсентьевка – Ильинское».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?