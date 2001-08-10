Южносахалинцам рассказали о средневековых Сахалине и Курилах
В рамках проекта «Лекториум» жители областного центра, интересующиеся историей родного края, узнали о Сахалинской области и Хоккайдо времен средневековья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
Лекцию провел заведующий кафедрой российской и всеобщей истории Сахалинского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Александр Василевский. Он рассказал откуда на Сахалин и Курилы пришли первые люди, как они приспосабливались к жизни, а также об этнической принадлежности населения островов вплоть до появления здесь первых русских, европейцев и японцев.
Горожанам было интересно узнать, что уже в средние века существовал важный торговый маршрут на Сахалин от южного побережья Приморья через остров Хоккайдо. Средства мореплавания вполне позволяли жителям континента и островов Японского моря поддерживать международные связи по наиболее коротким маршрутам. Археологические свидетельства говорят, что айны Хоккайдо курсировали через Сахалин, Курилы, Камчатку и взаимодействовали с другими северными народами ещё в тринадцатом веке.
- Такие университетские знания сложно получить из свободных источников. Я не пропустил практически ни одной лекции проекта «Лекториум». Всякий раз восхищаюсь, на сколько полезный и разнообразный материал. Каждый может найти тему себе по душе, - отметил житель Южно-Сахалинска Вячеслав Кудашев.
Напомним, в рамках проекта «Лекториум», разработанного агентством по развитию города Южно-Сахалинска совместно с центром молодежных инициатив и Сахалинским государственным университетом, для всех желающих каждую субботу до конца декабря будут проходить бесплатные лекции по актуальным темам. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».
Следующая встреча в рамках проекта пройдет 16 декабря. Перед горожанами выступит заведующий лабораторией дистанционного зондирования Земли, доктор технических наук, профессор Владимир Пищальник с лекцией на тему: «Особенности ледового режима в Охотском и Японском морях в период глобального потепления».
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