Глава Томаринского района пообщался с жителями на приёме граждан
Сегодня, 12 декабря, глава Томаринского района Александр Кобелев провёл приём жителей муниципального образования в рамках общероссийского дня приёма граждан, который уже пятый год проходит на территории нашей страны в День Конституции Российской Федерации. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города Томари.
В этот день по всей территории России с 12 дня до 20 вечера по местному времени личный приём заявителей проводится в приёмных президента Российской Федерации, государственных органах и их территориальных представительствах, исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в органах местного самоуправления. Личный приём граждан проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. По идее организаторов акции, ответственные за данное мероприятие лица проводят в этот день не только личный приёмграждан, но и обеспечивают с согласия заявителей их обращения в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи в те органы власти, к компетенции которых относится решение поставленных в устных обращениях вопросов.
Как рассказала ведущий специалист по работе с обращениями граждан Мария Зайцева, всего в рамках приёма было зарегистрировано десять обращений. Большинство из них было связано с жилищными вопросами. В частности – о предоставлении жилых помещений по договору соцнайма «очередникам» и многодетным семьям, а также о выделении арендного жилья бюджетным работникам. Остальные вопросы, как правило, касались коммунальной сферы: присоединения частных домов к системе централизованного отопления, замены окон и внутридомовых сетей электроснабжения, качества работы коммунальных служб. Всем обратившимся гражданам были даны подробные устные ответы, разъяснены возможность и механизм решения их вопросов. Помимо этого в их адрес будут оперативно направлены и официальные письменные ответы.
Как прокомментировал характер обращений граждан Александр Кобелев, жилищная проблематика продолжает оставаться самой актуальной для жителей Томари.
- На сегодняшний день на территории Сахалинской области реализуются эффективные программыпо переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также по строительству арендных домов для молодых специалистов и работников бюджетной сферы. Однако пока ещё остаются открытыми вопросы о сокращении количества «очередников» и внеочередному предоставлению жилья многодетным семьям. Безусловно, эти вопросы не остаются без внимания федеральных и областных властей. Поэтому надеюсь, что уже ближайшем будущем у муниципалитетов появится возможность решать и их тоже, - сказал мэр Томаринского района.
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