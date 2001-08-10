В День Конституции сахалинцам вручили государственные награды. Торжественная церемония состоялась в здании областного правительства.

Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, жителей региона наградил Олег Кожемяко.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоена Валентина Баранская, генеральный директор АО «Совхоз Заречное». Работе на предприятии она отдала более 30 лет, пройдя трудовой путь от бригадира молочного цеха до руководителя.

«Совхоз Заречное» поставляет на островной рынок широкий ассортимент продукции – от свежих овощей и мяса до хлебобулочных изделий и готовых блюд. Высоким спросом пользуются молочные продукты из натурального сырья, которые круглогодично поступают в магазины региона.

Предприятие входит в российский рейтинг 300 наиболее эффективных по выпуску растениеводческой продукции. В этом году томаринские аграрии собрали более 5 тысяч тонн овощей. Совхозу удалось занять лидирующую позицию по урожайности картофеля в области, получив в среднем 317 центнеров клубнеплодов с гектара.

Под управлением Баранской в «Заречном» проведена модернизация. Реконструирован молочный цех, установлены новые холодильные установки. Запущен завод по производству мягких консервов, построен современный тепличный комплекс, организовано хлебопекарное производство. Обновлен парк большегрузных автомашин, приобретены картофелеуборочные и кормоуборочные комбайны и тракторы.

Предприятию присуждены премии «Лучший налогоплательщик России» и «Лидер экономического развития России». Сумма налогов и взносов, уплаченных совхозом в бюджеты всех уровней за период с 2012 года по I квартал 2016 года, составила около 95 миллионов рублей.

- Очень волнительно получать эту высокую государственную награду. Чувствую гордость за свой коллектив, за Сахалинскую область, за возможности, которые сегодня есть у региона, чтобы заниматься сельским хозяйством и решать важнейшую задачу по обеспечению продовольственной безопасности, - отметила Валентина Баранская.

Медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени удостоены заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Покровка Любовь Дорошенко и машинист экскаватора ООО «Горняк-1» Андрей Иванов. Звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» присвоено Валентину Желонкину - начальнику Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова. А звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» - машинисту экскаватора ООО «Углегорскуголь» Валерию Киму.

Еще одному горняку – водителю автомобиля ООО «Солнцевский угольный разрез» Александру Мартынко за многолетнюю добросовестную работу объявлена Благодарность президента.

Названы и новые имена почетных жителей Сахалинской области. Это участник Великой Отечественной войны, член совета Сахалинской областной общественной организации ветеранов органов госбезопасности Николай Сандлер, известный тележурналист и спортивный комментатор Аветис Агриев, ветеран педагогического труда области, член общественного совета Поронайского городского округа, председатель районной общественной организации пенсионеров Людмила Чернова.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Олег Кожемяко тепло поздравил их с вручением государственных наград и праздником - Днем Конституции.

- 12 декабря 1993 года был принят основной закон нашей страны. Это стало важнейшим событием в истории государства, которое во многом определило его успехи и достижения. За прошедшие годы мы смогли многого добиться. После тяжелого кризиса 90-х Россия вновь стала сильным государством, с растущей экономикой, с новым качеством жизни людей. В этом - заслуга руководства страны, президента Владимира Путина и нескольких поколений россиян. Всех, кто добросовестно трудится на благо нашего отечества, передает свой профессиональный опыт молодым, кто преданно служит родине и искренне ее любит. Все это в полной мере относится и к присутствующим в зале. Вы многое сделали для развития Сахалинской области, и ваши заслуги по праву отмечены на государственном уровне. Хочу поблагодарить за добросовестный труд и преданность своей малой Родине, пожелать вам успехов и здоровья! – сказал глава региона.