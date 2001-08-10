Юных жителей Озерска наградили медалями за спасение человека

Медали «За спасение погибавших на водах» МЧС России вручили двум школьникам из села Озерск.

12 декабря в местной средней школе состоялась торжественная линейка, где собрались гости из Корсакова и Южно-Сахалинска. Начальник Главного сахалинского управления МЧС Денис Ильинов и представители органов власти Корсаковского района решили лично поблагодарить двух ребят, совершивших героический поступок.

События, которые произошли 29 мая, могли завершиться трагедией. Трое мальчишек гуляли в районе старого полуразрушенного моста. В какой-то момент один из них провалился в обветшалую конструкцию моста и очутился в воде. Ему удалось за что-то схватиться рукой и нащупать одной ногой опору, однако самостоятельно выбраться из воды он не мог, сил хватало только на призыв о помощи – ледяная вода (около семи градусов по цельсию), в которую попал мальчик, оставляла ему для жизни всего несколько минут.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, девятилетние Глеб Бабенко и Иван Ямалетдинов должны были бежать за помощью в посёлок. Однако на преодоление нескольких километров, отделявших их от взрослых, могло уйти слишком много времени. Мгновенно приняв решение, друзья распределили роли – один взял провалившегося за руку, второй – за ногу. Скоординировав свои действия, они смогли вытащить пострадавшего из воды, а после отвели его к маме.

«Сегодня мы можем говорить об удивительном примере личного мужества и настоящей дружбы, которые присущи юным гражданам России. В сложной ситуации, когда была дорога каждая секунда, Глеб и Иван не растерялись и приняли, наверное, единственное правильное решение – вытащить друга из воды самостоятельно. Считаю, что в подобной ситуации далеко не каждый взрослый сумел бы принять решение, и оттого ещё более заметны отвага и решительность юных героев. Хочу поблагодарить родителей и учителей девятилетних спасателей за воспитание настоящих мужчин» - обратился к собравшимся на линейке начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов

После вступительного слова был зачитан приказ МЧС России о награждении Глеба и Ивана медалями «За спасение погибавших на водах», а генерал-майор Ильинов прикрепил награды к одежде школьников. Представители Корсаковского района также выразили признательность родителям и педагогам, поблагодарили юных героев и вручили им подарки.