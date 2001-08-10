Тихоокеанское
информационное агентство
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21:49, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Юных жителей Озерска наградили медалями за спасение человека

Юных жителей Озерска наградили медалями за спасение человека

Медали «За спасение погибавших на водах» МЧС России вручили двум школьникам из села Озерск.

12 декабря в местной средней школе состоялась торжественная линейка, где собрались гости из Корсакова и Южно-Сахалинска. Начальник Главного сахалинского управления МЧС Денис Ильинов и представители органов власти Корсаковского района решили лично поблагодарить двух ребят, совершивших героический поступок.

События, которые произошли 29 мая, могли завершиться трагедией. Трое мальчишек гуляли в районе старого полуразрушенного моста. В какой-то момент один из них провалился в обветшалую конструкцию моста и очутился в воде. Ему удалось за что-то схватиться рукой и нащупать одной ногой опору, однако самостоятельно выбраться из воды он не мог, сил хватало только на призыв о помощи – ледяная вода (около семи градусов по цельсию), в которую попал мальчик, оставляла ему для жизни всего несколько минут.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, девятилетние Глеб Бабенко и Иван Ямалетдинов должны были бежать за помощью в посёлок. Однако на преодоление нескольких километров, отделявших их от взрослых, могло уйти слишком много времени. Мгновенно приняв решение, друзья распределили роли – один взял провалившегося за руку, второй – за ногу. Скоординировав свои действия, они смогли вытащить пострадавшего из воды, а после отвели его к маме.

«Сегодня мы можем говорить об удивительном примере личного мужества и настоящей дружбы, которые присущи юным гражданам России. В сложной ситуации, когда была дорога каждая секунда, Глеб и Иван не растерялись и приняли, наверное, единственное правильное решение – вытащить друга из воды самостоятельно. Считаю, что в подобной ситуации далеко не каждый взрослый сумел бы принять решение, и оттого ещё более заметны отвага и решительность юных героев. Хочу поблагодарить родителей и учителей девятилетних спасателей за воспитание настоящих мужчин» - обратился к собравшимся на линейке начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов

 После вступительного слова был зачитан приказ МЧС России о награждении Глеба и Ивана медалями «За спасение погибавших на водах», а генерал-майор Ильинов прикрепил награды к одежде школьников. Представители Корсаковского района также выразили признательность родителям и педагогам, поблагодарили юных героев и вручили им подарки.

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