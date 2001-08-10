Дорожные службы призывают автомобилистов к бдительности на трассах

Последствия метели в виде наледи и снежных накатов могут ощутить автомобилисты на сахалинских дорогах. Дорожные службы призывают водителей к бдительности при управлении транспортным средством.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД УМВД России, на трассе «Южно-Сахалинск – Оха» на участке с 28 км по 337км (Долинский, Макаровский, Поронайский, Смирныховский районы) дорожные службы установили наличие снежного наката. Впоследствии участок обработали песчано-соляной смесью.

На участках с 501 км по 504 км км (Тымовский район), с 600 км по 627 км, с км 629 по км 648 (Ногликский район) также производится расчистка и обработка ПСС. Те же работы ведутся на всем протяжении трассы «Южно-Сахалинск – Холмск», «Огоньки – Невельск» (Анивский, Невельский районы), «Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск» и «Арсентьевка – Ильинское».