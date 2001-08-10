7 ремонтных бригад восстанавливают электроснабжение острова
ПАО «Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных сегодня ночью циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 17 оперативно-выездных бригад компании и 21 единица техники. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергетической компании.
В течение ночи энергетики возобновили подачу электроэнергии планировочным районам Христофоровка, Лиственничное, Хомутово и селу Ключи города Южно-Сахалинска.
По состоянию на 8:00 сегодняшнего дня частично обесточены села Горнозаводск, Невельского района, Стародубское и Быков Долинского района. В областном центре без электроснабжения остаются улицы в планировочном районе Луговое (2-я Северная, 2-я Набережная, Дружбы, Комарова, Мечты), а также ряд частных домов в районе пересечения Холмского шоссе и улицы Керамической.
В целом при прохождении циклона, который сопровождался ветром и мокрым снегом, произошло 27 отключений линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, одна ЛЭП - 35 кВ.
Восстановить электроснабжение в г. Южно-Сахалинске планируется сегодня к 10 часам, остальных населенных пунктов - в течение сегодняшнего дня.
Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».
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