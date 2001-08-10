Более 1400 спасателей находятся в режиме готовности к ЧС

Сегодня южная часть Сахалина оказалась под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий циклона, была создана спасательная рабочая группа. В готовности к устранению возможных последствий циклона на территории Сахалинской области находятся 1424 человека и 431 единица техники.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, в результате прохождения циклона, произошло отключение электроснабжения в селе Горнозаводск Невельского района. Кроме этого, частично нарушено электроснабжение в селе Быков Долинского района и в городе Южно-Сахалинске. В ремонтно-восстановительных работах задействовано 17 бригад от ПАО «Сахалинэнерго».

Проезд по всем автодорогам области осуществляется без ограничений, однако в целях обеспечения безопасности людей, временно ограничено движение междугороднего автобусного транспорта в южной части острова Сахалин (Южно-Сахалинск – Макаров, Южно-Сахалинск – Поронайск, Южно-Сахалинск – Углегорск). В расчистке дорог от снега задействованы 580 человек и 226 единиц техники. Аэропорт, железная дорога действуют в штатном режиме. Паромная переправа Ванино-Холмск закрыта до улучшения погодных условий.

По информации Сахалинского Росгидромета, 13 декабря ожидается сильная метель и усиление ветра на территории Томаринского, Макаровского, Долинского, Углегорского, Холмского, Невельского, Анивского, Смирныховского, Поронайского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинск. Кроме того, прогнозируется лавинная опасность, возможен сход одиночных лавин.

Жителям и гостям, находящимся на территории указанных районов спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов без особой необходимости.

Также, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.

Следует остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Ни в коем случае не следует приближаться к оборванным проводам.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).