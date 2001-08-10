ПФ информирует население о способах и времени получения пенсии

С декабря 2017 года и далее - в Углегорском, Томаринском, Холмском и Невельском районах перечисление денежных средств в кредитные организации (банки) на выплату пенсий будет осуществляться в третьей декаде месяца — 21 числа. В случае совпадения 21 числа с выходными (суббота, воскресенье) и праздничными днями, перечисление денежных средств будет производиться в первый день, следующий за ними.

В остальных районах Сахалинской области перечисление денежных средств в кредитные организации (банки) на выплату пенсий будет осуществляться во второй декаде месяца.

На Сахалине и Курилах доставка пенсий 71 тысяче 166 пенсионерам производится через отделения «Почты России», а через кредитные организации, т. е. банки — 94 тысячам 226 пенсионерам, из их числа - 57 тысяч 701 человек получают пенсию на банковскую карту.

Как сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФ России по Сахалинской области, доставка пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную организацию (банк) либо через организации федеральной почтовой связи, путем вручения сумм на дому или в кассе почтового отделения.

То есть, существует два основных способа доставки пенсий.

Первый - через почтовые отделения. Тут определен четкий график с конкретными датами выплат пенсионерам, проживающим на конкретных территориях. Крайняя дата получения пенсии на почте - 20 число.

Второй способ - через кредитные учреждения (т.е. банки). Установление конкретной даты перечисления пенсии на счет в кредитном учреждении действующим законодательством не предусмотрено. Выплата текущей пенсии производится в текущем месяце.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии, а также способ получения пенсии (на дому, в кассе организации, осуществляющей доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера в кредитной организации).

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР можно воспользоваться сервисом по выбору способа доставки пенсии.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Обращаем внимание, во всех клиентских службах территориальных органов Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области специалисты могут зарегистрировать граждан на портале госуслуг и осуществить подтверждение учетной записи.

Заявление о выборе организации, доставляющей пенсию, может быть также представлено лично пенсионером или через представителя, а также путем направления по почте или представления заявления в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту жительства.