На Сахалине продлят программу переселения из ветхого жилья

В Сахалинской области продлена программа переселения граждан из аварийного жилья. Регион рассчитывает получить федеральное софинансирование на ее дальнейшую реализацию.

Посвященные теме вопросы губернатор Олег Кожемяко обсудил с посетившими область руководителями фонда содействия реформированию ЖКХ - главой наблюдательного совета Сергеем Степашиным и генеральным директором Константином Цициным.

Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, в ходе рабочего совещания гости отметили продуктивную работу областных властей по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Соответствующая федеральная программа в регионе сегодня полностью выполнена. За пять лет, сообщил Олег Кожемяко, на Сахалине и Курилах переселено 13,4 тысячи человек. Это граждане, чье жилье было признано ветхим и аварийным до 2012 года.

На территории 15 районов для них построены дома общей площадью почти 242 тысячи квадратных метров. Кроме того, жителям двух северных муниципалитетов – Ногликского и Охинского - вручены 130 сертификатов, которые дают право на приобретение квартир на первичном или вторичном рынке.

В 25 микрорайоне Южно-Сахалинска для переселенцев из аварийного фонда появилось 23 новостройки. В одной из них двухкомнатную квартиру недавно получила жительница города Ольга. До этого вместе с дочерью проживала в ветхом деревянном доме.

- Новая квартира, конечно, ни в какое сравнение не идет со старой. Например, там была крохотная кухня, которая ко всему прочему еще и выполняла функции ванной комнаты, - рассказала женщина посетившим ее руководителям федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, области и города. - Здесь совершенно другие, куда более комфортные условия – просторные комнаты, тепло и уютно, со вкусом подобраны обои. Квартира сделана «под ключ» - установлена вся сантехника, есть межкомнатные двери, на кухне - газовая плита и собственный котел.

Довольна южносахалинка и новым районом проживания – аккуратные дома из монолитного железобетона окружены детскими и спортивными площадками, а недавно открылся спорткомплекс «Юниор».

Всего с 2013 года в рамках реализации федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья в новые квартиры переехали около 5600 южносахалинцев. Площадь расселенного ветхого фонда составила более 86 тысяч квадратных метров.

- Мы убедились в высоком качестве типового жилья в Южно-Сахалинске. Я доволен увиденным, - отметил по итогам поездки Константин Цицин. - Конечно, могут быть какие-то определенные недочеты, но, честно говоря, не нашел их. К преимуществам новостроек отнес бы индивидуальное газовое отопление, которое при правильном использовании позволяет жителям экономить приличные средства.

Положительную оценку новым домам в 25 микрорайоне Южно-Сахалинска дал и Сергей Степашин. Строительство здесь велось на условиях софинансирования – примерно 40 процентов необходимых средств региону выделил федеральный центр. Деньги были использованы эффективно, отметил глава наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ.

- Сейчас на государственном уровне изучаются возможности продления программы по переселению граждан из аварийного жилья. Такое поручение дано президентом Владимиром Путиным. Готовится принятие нового закона, чтобы сохранить федеральное софинансирование программы. Очевидно, что без такой поддержки регионы не справятся с задачей, - рассказал Сергей Степашин.

Эту позицию разделяет и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко: «В регионе уже сегодня продлена программа ликвидации аварийного жилфонда. Переселение граждан, чьи дома признаны непригодными для проживания после 2012 года, продолжаем вести за счет средств областного бюджета. Вместе с тем, активно взаимодействуем с федеральным центром, чтобы привлечь на Сахалин дополнительное финансирование и решить проблему аварийного жилья в ближайшей перспективе».