Одаренные дети острова получат награды

Проект «Творческая одаренность» подводит итоги уходящего года. Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском областном научно-методическом центре по образованию в сфере культуры и искусства, церемония награждения юных талантов в области культуры пройдет в Южно-Сахалинске 15 декабря в театре кукол.

Традиционно награды получают дети до 18 лет, которые в течение уходящего года побеждали или становились лауреатами областных конкурсов и фестивалей. Фамилии и имена победителей проекта организаторами держатся в строжайшем секрете. Но известно, что по итогам 2017 года будут отмечены музыканты, художники, танцоры и актеры.

Специалисты Сахалинского областного научно-методического центра, которые занимаются организацией мероприятия, уверили, что зрителей ожидает необычная церемония награждения победителей и лауреатов, увидеть которую смогут все желающие. Вход на мероприятие бесплатный. Начало в 16 часов.