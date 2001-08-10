Одаренные дети острова получат награды
Проект «Творческая одаренность» подводит итоги уходящего года. Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском областном научно-методическом центре по образованию в сфере культуры и искусства, церемония награждения юных талантов в области культуры пройдет в Южно-Сахалинске 15 декабря в театре кукол.
Традиционно награды получают дети до 18 лет, которые в течение уходящего года побеждали или становились лауреатами областных конкурсов и фестивалей. Фамилии и имена победителей проекта организаторами держатся в строжайшем секрете. Но известно, что по итогам 2017 года будут отмечены музыканты, художники, танцоры и актеры.
Специалисты Сахалинского областного научно-методического центра, которые занимаются организацией мероприятия, уверили, что зрителей ожидает необычная церемония награждения победителей и лауреатов, увидеть которую смогут все желающие. Вход на мероприятие бесплатный. Начало в 16 часов.
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