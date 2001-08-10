20 ремонтных бригад продолжают восстанавливать островное электроснабжение

ПАО «Сахалинэнерго» продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных сегодня циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 20 оперативно-выездных бригад компании и 23 единицы техники.

Как сообщили ТИА «Острова» в энергетической компании, по состоянию на 11:00 сегодняшнего дня частично обесточены села Советское, Стародубское, Быков Долинского района, Лопатино, Горнозаводск Невельского района, Чапаево Корсаковского района и город Долинск. В областном центре без электроснабжения остается частично село Ключи, планировочные районы Луговое, Октябрьский, Владимировка, Новоалександровск, а также ряд частных домов в районе пересечения Холмского шоссе и улицы Керамической.

В целом при прохождении циклона, который сопровождается ветром и мокрым снегом, произошло 35 отключений линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, одна ЛЭП - 35 кВ.

Восстановить электроснабжение планируется в течение сегодняшнего дня. Ремонт осложняется продолжающейся непогодой — сильным ветром и снегом, которые мешают проведению работ на высоте.

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».