В Южно-Сахалинске прошла ярмарка общественных инициатив

В Южно-Сахалинске состоялась ярмарка общественных инициатив, цель которой - создание условий для общения представителей некоммерческого сектора и органов власти, бизнеса и СМИ, поддержать социальные гражданские инициативы. Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, организовала событие региональная общественная палата и правительство острова.

Участниками ярмарки в «Конгресс-холле» торгово-делового центра «Столица» стали 29 общественных организаций, которые представили социально значимые проекты, призванные улучшить жизнь на островах.

- Мы организуем для молодежи тренировки по популярным летним видам спорта, это трюковые самокаты и велосипеды, скейтбординг, - рассказал Иван Бутаков, руководитель социального проекта «Школа уличного спорта». - На ярмарке выступаем с идеей, которую вынашивали два года. Предлагаем создать крытый универсальный комплекс, где юные жители области занимались бы велоспортом, скалолазанием, танцами и другими видами спорта, которые составляют основу цивилизованной уличной молодежной жизни.

Участники автономной некоммерческой организации «Учебный центр «Активное образование» пришли на ярмарку с тремя проектами. Первый - технопарк, в котором дети знакомятся с инновационными технологиями.

- Второй проект – сахалинская патронажная служба «Родные люди», - сообщила директор АНО «Учебный центр «Активное образование» Татьяна Батурина. – Совместно с областным министерством социальной защиты предоставляем услуги сиделок. Третий – помощь молодым инвалидам в организации досуга и трудоустройстве. Мэрия выделила необходимое помещение. Теперь хотим добиться поддержки в обустройстве центра, где будет проводиться работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями.

На ярмарке побывал губернатор Олег Кожемяко. Глава региона знакомился со стендами организаций-участников.

- Сегодня здесь собрались самые активные жители области, - сказал глава региона на церемонии открытия. - У вас особая роль в общественной жизни. Социально ориентированные некоммерческие организации наглядно демонстрируют, что люди способны сами улучшить жизнь города или села, реализовать полезные инициативы. Количество общественных объединений в области растет. Это говорит о том, что для проявления гражданской инициативы на островах созданы необходимые условия.

Глава региона отметил, что правительство Сахалинской области поддерживает социально ориентированные организации, выделяет гранты и субсидии. В 2017 году объем финансирования составил свыше 111 миллионов рублей.

- Власти и гражданское общество едины в достижении главной цели – создать комфортные условия для жизни людей, обеспечить благополучие земляков, - заключил Олег Кожемяко.

Также во время ярмарки состоялось награждение общественных организаций - победителей конкурса завершенных проектов и бизнес-структур, которые поддерживают некоммерческий сектор.