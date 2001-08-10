В Южно-Сахалинске прошла ярмарка общественных инициатив
В Южно-Сахалинске состоялась ярмарка общественных инициатив, цель которой - создание условий для общения представителей некоммерческого сектора и органов власти, бизнеса и СМИ, поддержать социальные гражданские инициативы. Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, организовала событие региональная общественная палата и правительство острова.
Участниками ярмарки в «Конгресс-холле» торгово-делового центра «Столица» стали 29 общественных организаций, которые представили социально значимые проекты, призванные улучшить жизнь на островах.
- Мы организуем для молодежи тренировки по популярным летним видам спорта, это трюковые самокаты и велосипеды, скейтбординг, - рассказал Иван Бутаков, руководитель социального проекта «Школа уличного спорта». - На ярмарке выступаем с идеей, которую вынашивали два года. Предлагаем создать крытый универсальный комплекс, где юные жители области занимались бы велоспортом, скалолазанием, танцами и другими видами спорта, которые составляют основу цивилизованной уличной молодежной жизни.
Участники автономной некоммерческой организации «Учебный центр «Активное образование» пришли на ярмарку с тремя проектами. Первый - технопарк, в котором дети знакомятся с инновационными технологиями.
- Второй проект – сахалинская патронажная служба «Родные люди», - сообщила директор АНО «Учебный центр «Активное образование» Татьяна Батурина. – Совместно с областным министерством социальной защиты предоставляем услуги сиделок. Третий – помощь молодым инвалидам в организации досуга и трудоустройстве. Мэрия выделила необходимое помещение. Теперь хотим добиться поддержки в обустройстве центра, где будет проводиться работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями.
На ярмарке побывал губернатор Олег Кожемяко. Глава региона знакомился со стендами организаций-участников.
- Сегодня здесь собрались самые активные жители области, - сказал глава региона на церемонии открытия. - У вас особая роль в общественной жизни. Социально ориентированные некоммерческие организации наглядно демонстрируют, что люди способны сами улучшить жизнь города или села, реализовать полезные инициативы. Количество общественных объединений в области растет. Это говорит о том, что для проявления гражданской инициативы на островах созданы необходимые условия.
Глава региона отметил, что правительство Сахалинской области поддерживает социально ориентированные организации, выделяет гранты и субсидии. В 2017 году объем финансирования составил свыше 111 миллионов рублей.
- Власти и гражданское общество едины в достижении главной цели – создать комфортные условия для жизни людей, обеспечить благополучие земляков, - заключил Олег Кожемяко.
Также во время ярмарки состоялось награждение общественных организаций - победителей конкурса завершенных проектов и бизнес-структур, которые поддерживают некоммерческий сектор.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:44 Сегодня Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили из МВД
- 11:45 Сегодня Прокуратура обязала власти Анивы устранить неполадки на дороге
- 09:22 Сегодня Дорожные службы призывают автомобилистов к бдительности на трассах
- 11:37 Сегодня Книга «Остров Сахалин» повторила путешествие автора наоборот
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
10:50 7 Декабря Более 30000 школьников региона поучаствовали в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
11:10 6 Декабря Две квартиры в новостройках Новоалександровска посетили с инспекцией
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
Выбор редакции
- 16:24 Сегодня Сергей Надсадин остался недоволен качеством расчистки дворов
- 16:13 Сегодня В пяти районах острова могут сойти лавины
- 14:25 Сегодня Проект «Я живу на островах» получил награду
- 14:16 Сегодня Тренер волейбольной команды «Сахалин» покинул свой пост
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?