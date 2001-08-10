Проект «Я живу на островах» получил награду

Награду на первой ярмарке общественных инициатив получила ассоциация музеев Сахалинской области за проект «Я живу на островах». Из различных муниципальных образований региона 29 общественных организаций представили свои проекты на импровизированной выставке. Были представлены социальные, спортивные, молодежные, экологические, культурные общественные организации, национальные диаспоры из областного центра, Тымовского, Охи, Томари и других районов.

Ассоциация музеев Сахалинской области представила проект «Я живу на островах», который реализовывался литературно-художественным музеем книги Чехова «Остров Сахалин» совместно с семью музеями районов региона. На стенде посетители видели галерею портретов рабочих профессий Сахалинской области, созданную школьниками из семи городов Сахалинской области. Любой желающий мог дополнить современную перепись населения Сахалинской области, сделав фотографию в специальной созданной фоторамке и загрузив ее в социальную сеть инстаграм с хештегом #яживунаостровах. Также посетители опробовали удачу в настольной игре «Маршрутом Чехова».

Как рассказали ТИА «Острова» в ассоциации музеев Сахалинской области, губернатор области Олег Кожемяко в приветственном слове поблагодарил общественников за огромный вклад в развитие региона. Он подчеркнул, что с каждым годом растет количество таких организаций, увеличивается финансовая помощь из бюджета.

Затем глава региона провел церемонию награждения лучших организаторов проектов. Среди них ассоциация музеев Сахалинской области получила награду в номинации «За лучший реализованный проект 2017 года».

Грантовый проект «Я живу на островах», посвященный 70-летию Сахалинской области, реализовывался Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», ассоциацией музеев Сахалинской области при поддержке правительства Сахалинской области. В рамках проекта ребят школьного возраста обучали теории и практике фотографии и интервьюированию, а также читали лекции об истории Сахалинской области.

С апреля по ноябрь под руководством специалистов музея книги А. П. Чехова и фотокорреспондента сахалинского информационного агентства школьники из семи городов Сахалинской области делали портреты представителей рабочих специальностей и брали у них интервью. Полученную информацию ребята загружали в социальную сеть Инстаграм с хештегом #яживунаостровах , тем самым продолжая делать своеобразную современную перепись населения Сахалинской области, которую в 1890 году начал Антон Павлович Чехов.

Ребята из Анивы, Невельска, Холмска, Поронайска, Курильска, Ноглик и Охи побывали на мясоперерабатывающей фабрике, рыборазводном заводе, угольной компании, взяли интервью у сверстников из морского колледжа, посмотрели как рыболовецкий колхоз готовится к путине. На рыбоперерабатывающем заводе участники познакомились с полным циклом переработки рыбы, изучили технику пожаротушения, пофотографировали вертолет, посетили котельную, увидели как изготавливаются детали к нефтяному оборудованию на механическом заводе и побывали на ТЭЦ.