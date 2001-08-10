Тихоокеанское
информационное агентство
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16:21, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине возобновили электроснабжение 5 населённым пунктам

ПАО «Сахалинэнерго» в течение сегодняшнего дня восстановило электроснабжение еще 5 населенных пунктов на юге Сахалина, пострадавших в результате снежного циклона.

Как сообщили ТИА «Острова» в энергетической компании, по состоянию на 16:00 частично обесточены села Советское и Быков Долинского района, Березняки г. Южно-Сахалинска. В областном центре без электроснабжения остаются частично планировочные районы Луговое, Октябрьский, Владимировка, Новоалександровск, а также ряд домов в районе птицефабрики.

В восстановительных работах задействованы 20 оперативно-выездных бригад и 23 единицы техники.

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