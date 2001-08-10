Сергей Надсадин остался недоволен качеством расчистки дворов
Сегодня в первой половине дня мэр Южно-Сахалинска лично проинспектировал ход расчистки областного центра. Особое внимание градоначальник уделил дворам и внутриквартальным проездам.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, несмотря на то, что снегопад еще не завершился, мэр потребовал, чтобы для комфорта горожан управляющие компании поддерживали придомовые территории в удовлетворительном состоянии: расчищали проезды, крыльца. Тем более что согласно действующим правилам благоустройства расчистку придомовых территорий коммунальщики должны начинать сразу после того, как толщина выпавшего снега превысит 10 см.
Так, в большинстве дворов, которые посетил мэр, плохо были расчищены либо совсем не были расчищены проезды, проходы к подъездам, по-прежнему заметены крыльца. В ряде дворов ситуацию усугубляют шлагбаумы. Городские власти обращают внимание жильцов, что на время непогоды проезды нужно открыть, потому что спецтехника - машины скорой помощи, пожарных - должна иметь беспрепятственный доступ к жилым домам.
Во время инспекции по дворам мэр города обратился к руководству МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства»:
- Прошло уже полдня, а в ряде дворов расчистка еще даже и не начиналась. Такое отношение к своей работе со стороны УК не устраивает ни нас, ни тем более жителей. Я требую срочно принять меры. Работайте с управляющими организациями в ручном режиме, взаимодействуйте с жилищной инспекцией, принимайте к нерадивым УК меры административного характера, штрафуйте! Зима только началась, это первый снегопад, и я требую, чтобы расчистка дворов была на особом вашем контроле.
По информации на 16:00 специалисты МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» в рамках исполнения поручений мэра проверяют качество уборки снега в разных частях Южно-Сахалинска, включая планировочные районы. По результатам этого мониторинга составят перечень управляющих организаций, в отношении которых будут применены меры административного характера.
Отметим также, что звонки от населения по поводу некачественной расчистки дворов принимают специалисты отдела санитарного состояния МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» по тел. 300-461, доб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
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