Тихоокеанское
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09:11, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Электроснабжение на Сахалине восстановлено

Электроснабжение на Сахалине восстановлено

ПАО «Сахалинэнерго» восстановило электроснабжение населенных пунктов на Сахалине, пострадавших в результате снежного циклона.

Как сообщили ТИА «Острова» в энергетической компании, сегодня, 14 декабря, оперативно-выездные бригады энергокомпании продолжают работу по 35 частным заявкам в Южно-Сахалинске и Долинском районе.

В целом при прохождении циклона, который сопровождался ветром и мокрым снегом, произошло 47 отключений линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, одной ЛЭП  - 35 кВ.

В восстановительных работах были задействованы 20 оперативно-выездных бригад и 23 единицы техники.

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