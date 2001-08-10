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09:11, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Электроснабжение на Сахалине восстановлено
ПАО «Сахалинэнерго» восстановило электроснабжение населенных пунктов на Сахалине, пострадавших в результате снежного циклона.
Как сообщили ТИА «Острова» в энергетической компании, сегодня, 14 декабря, оперативно-выездные бригады энергокомпании продолжают работу по 35 частным заявкам в Южно-Сахалинске и Долинском районе.
В целом при прохождении циклона, который сопровождался ветром и мокрым снегом, произошло 47 отключений линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, одной ЛЭП - 35 кВ.
В восстановительных работах были задействованы 20 оперативно-выездных бригад и 23 единицы техники.
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