Тихоокеанское
информационное агентство
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10:13, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Открыли движение по автотрассе «Южно-Сахалинск – Оха»

В связи с улучшением метеорологической обстановки с 09 часов 00 минут 14 декабря 2017 года открыто  движение на участке автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» (630- 860 км, Ноглики - Оха).

Как рассказали ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, движение стало возможно для всех видов транспортных средств.

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