150 самосвалов вывозили снег с ночных улиц Южно-Сахалинска

В областном центре продолжают устранять последствия циклона. С начала недели здесь выпало более месячной нормы осадков. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав ночью по улицам города. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Расчистка Южно-Сахалинска и планировочных районов ведется круглосуточно, в две смены. Задействовано почти 250 единиц техники. В темное время суток, когда дороги свободны от транспорта, снег убирается наиболее интенсивно. Минувшей ночью работы охватили центральные улицы города. В них участвовали 5 механизированных звеньев, составленных из снегопогрузчиков, роторов, самосвалов, грейдеров и комбинированных дорожных машин.

Вывозился снег на два полигона в разных частях населенного пункта – северный и южный. Каждый ежеминутно принимал по 6-7 машин. Всего по оценкам из города за ночь было вывезено от 30 до 40 тысяч кубометров снежно-ледяных масс.

Как доложили представители муниципалитета, у дорожных предприятий есть необходимая техника – в предыдущие годы правительство области выделило средства на ее закупку. После уборки снега с основных улиц механизированные звенья перейдут на второстепенные. Однако возникли сложности – расчистке мешают брошенные во время непогоды на проезжей части автомобили.

- Автомобилистам нужно предоставлять площадки в городе, где бы они могли в непогоду, на время, оставлять личный транспорт, не создавая заторов во дворах и на проезжей части, - отметил губернатор Олег Кожемяко. - Стоянки необходимо охранять. Уверен, власти Южно-Сахалинска разберутся в этих вопросах. Важно синхронизировать деятельность всех служб и управляющих компаний, которые занимаются расчисткой города от снега. Эта работа должна проводиться оперативно.