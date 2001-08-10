Молодым южносахалинцам предлагают подработать на благо города
Начиная с июля текущего года в рамках реализации программы «Повышение эффективности молодежной политики в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020г.» МБУ «Спортивный город» проводит работу по трудоустройству жителей островной столицы в возрасте от 18 до 30 лет.
Как рассказали ТИА «Острова» в управлении по физической культуре и спорту администрации областного центра, молодые люди желающие устроиться на временную работу, принимали участие в общественных работах по благоустройству спортивных площадок, расположенных на территории городского округа.
В перечень работ вошли уборка спортивных площадок, покраска бортов хоккейных кортов. Занятость молодых людей была организована с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед.
В зимнее время молодые люди в основном будут заняты в поддержании порядка на территории спортивных площадок и расчистке снега на небольших гимнастических площадках с комплексом турников.
- Мы продолжаем набор всех желающих трудоустроиться, - рассказал директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг. - Работа не сложная и не требует физических нагрузок. На следующий год мы планируем увеличить количество рабочих мест. В связи с тем, что поступает много звонков от школьников, в планах организовать временную занятость и для подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Заявки на трудоустройство принимаются в МБУ «Спортивный город» (улица Невельского, 31, кабинет 1) в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). При себе необходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 300-634.
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