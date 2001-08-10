Стало известно расписание итоговых экзаменов 2018 года

Расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) утвердили в Минобрнауки России.

Итоговые экзамены в 2018 году для как для сахалинских школьников, так и для школьников всей страны, традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Рособрнадзора, досрочный этап ЕГЭ в 2018 году состоится с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября. Досрочный и основной этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

Островные выпускники 2018 года, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 4 по 15 сентября 2018 года.

ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2018 году также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в 2018 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем учебным предметам.