Южносахалинцев проконсультируют на тему электронных услуг
Все желающие получить информацию по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг могут сделать это 15 декабря во время выездного приема в Хомутово. С 10.00 на втором этаже здания по ул. 2-й Центральной, 39 специалисты администрации Южно-Сахалинска совместно с представителями МФЦ проведут консультации как для жителей района, так и для всех горожан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.
Особенно полезным прием будет для родителей будущих первоклашек, еще не имеющих регистрации на сайте госуслуг, которым в январе предстоит записывать ребенка в школу.
Зарегистрироваться на портале госуслуг, подтвердить свою личность в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), научиться пользоваться личным кабинетом, познакомиться с процедурой оформления электронного заявления, узнать о преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме, задать уточняющие вопросы специалистам - все это можно будет сделать в ходе выездного приема.
Сегодня администрация Южно-Сахалинска предоставляет 26 государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Среди наиболее популярных, которые можно получить не выходя из дома, - выдача архивных справок, выписок и копий документов, предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг, включение в список участников подпрограммы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». Полный перечень электронных услуг муниципалитета представлен на официальном сайте города.
Получить консультацию по электронным госуслугам можно по телефону 300-810, а также в автоматической справочной службе 300-690.
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