В южно-сахалинских школах будут проводить инвентаризацию электронных проездных

В связи с участившимися случаями мошенничества со школьными электронными проездными администрация Южно-Сахалинска приняла решение регулярно проводить инвентаризацию проездных билетов. В случае если школьник не сможет в указанный день предъявить свой проездной, он будет аннулирован. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

В Южно-Сахалинске право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют все без исключения ученики 1-11-х классов. Это дополнительная мера поддержки за счет средств городского бюджета. Администрацией города выпущено порядка 25 тысяч электронных проездных билетов с безлимитным количеством поездок. Проездной не действует только в период летних каникул.

В последнее время в разделе объявлений стали появляться предложения о продаже школьных электронных проездных. Покупатели, как правило, студенты-первокурсники, которых по внешнему виду еще сложно отличить от старшеклассников. Как сообщают кондукторы и водители, с такими ситуациями они сталкиваются все чаще. При этом на просьбу предъявить справку из школы, которая является обязательным приложением к проездному, они отвечают отказом. При попытке высадить их из автобуса грубят, грозятся обратиться с жалобами в СМИ. Участились случаи, когда и сами школьники отказываются предъявлять электронные проездные, ссылаясь на утерю, и показывают только справку из учебного учреждения. Нередко по одному проездному пытаются проехать сразу несколько школьников.

Таким образом, одним проездным пользуются два пассажира - покупатель проездного и школьник без проездного, но со справкой, которого кондуктор не имеет права высадить из автобуса. Такие злоупотребления влекут увеличение убытков для перевозчиков. Поэтому в администрации города планируют ужесточить правила пользования проездным и вернуться к вопросу установления лимита на количество поездок в месяц. Напомним, что по требованию кондуктора или водителя школьник и пассажир льготной категории обязаны предъявить к электронному проездному справку из школы и документ, подтверждающую льготу. Передача проездных третьим лицам недопустима.

Вместе с тем в случае потери проездного родителям несовершеннолетних необходимо обратиться в городской информационно-аналитический центр, чтобы аннулировать утерянный и получить новый билет. Телефон МУП «ГИАЦ»: 22-26-18.

Поскольку сама карточка проездного является собственностью администрации города, в случае предъявления пассажиром аннулированного проездного он будет изъят на месте.