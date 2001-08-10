Сахалинские студенты стали дипломантами областного конкурса
С 12 по 13 декабря 2017 года на базе Сахалинского промышленно-экономического техникума проходил заключительный этап областного конкурса по информационным технологиям среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений региона. Интеллектуальное состязание стартовало в областной столице 12 декабря.
Как рассказали ТИА «Острова» в центре профессионального образования института развития образования Сахалинской области, главная цель интеллектуального марафона - это развитие у островных студентов творческих способностей и интереса к информационно - коммуникативным знаниям, совершенствование их профессиональных умений и навыков.
Конкурс по традиции прошел в два этапа. Первый, отборочный, состоялся на местах в профессиональных образовательных учреждениях. А во втором этапе приняли участие 50 студентов из 11 учреждений среднего профессионального образования островного региона. Областной конкурс по информационным технологиям состоял из 2-х направлений:
- Заочное - создание компьютерной презентации, посвященной году экологии и очное – по 4 номинациям: «Офисные технологии»; «Графика»; «Анимация»; «Решение задач в табличном редакторе».
Участники Конкурса продемонстрировали свои знания при выполнении практических заданий по номинациям с использованием компьютерных программ, таких как: «Word», «Excel», «Power Point», «Corel Draw», «Photo Shop».
Интеллектуальное состязание участников оценивало профессиональное жюри, в состав которых вошли специалисты института развития образования, СахГУ и преподаватели учреждений профессионального образования.
В итоге лучшей презентацией, посвященной Году экологии, признана работа Потапова Эдуарда – студента Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса (г. Холмск).
Дипломантами в номинациях признаны:
- «Офисные технологии» - Щелканова Ева - студентка Сахалинского техникума сервиса (г.Южно-Сахалинск).
- «Графика» - Боку Виктория студентка Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса (г. Холмск).
«Анимация» - Макаренко Дмитрий студент Сахалинского техникума сервиса (г.Южно-Сахалинск).
- «Решение задач в табличном редакторе Excel» - Коновалова Анастасия - студентка Сахалинского промышленно- экономического техникума
(г. Южно-Сахалинск).
Заслуженные награды победителям вручила директор центра профессионального образования института развития образования Ольга Соломенко.
- Участие в этих интеллектуальных соревнованиях — не только большая честь, но и большая ответственность для каждого из вас, представляющих свое учебное заведение. Уверена, что стремление реализовать себя в той или иной области интеллектуальной и творческой деятельности, научных исследованиях позволит вам быть востребованными обществом, а ваш успех будет способствовать повышению конкурентоспособности российского образования. Выражаю слова благодарности наставникам студентов за самоотверженный труд, веру в своих воспитанников, поддержку в гражданском становлении личности, - сказала в своем приветственном слове Ольга Соломенко.
Организаторы конкурса отметили, что все участники интеллектуального марафона показали высокий уровень творчества, грамотно продемонстрировали свой уровень умений и навыков при выполнении практических заданий по номинациям с использованием компьютерных программ. Победители и призеры областной олимпиады награждены дипломами регионального министерства образования и медалями. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров конкурса, награждены благодарственными письмами.
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