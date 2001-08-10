В Южно-Сахалинске пройдут практические лекции о дизайне и архитектуре
Жителей Южно-Сахалинска 16 декабря приглашают на первый лекторий-практикум о городской среде, дизайне и архитектуре. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.
В рамках образовательного проекта, инициированного мастерской урбанистики «Сделай сам», Сахалинским областным художественным музеем при поддержке агентства по развитию областного центра и команды Сахалинского международного кинофестиваля «Край света», с южносахалинцами обсудят благоустройство дворовых пространств, а также почему важно быть инициативным и участвовать в городских изменениях.
- Каким вы хотите видеть собственный двор, кто отвечает за благоустройство и проектировку дворовых территорий, как горожане могут повлиять на изменения и что могут сделать сами - об этом и о многом другом расскажут специалисты участникам лектория-практикума «Сделай сам», - говорит заместитель директора агентства по развитию города Южно-Сахалинска Ксения Мокрушина.
Мероприятие состоится в Сахалинском областном художественном музее (ул. Ленина, 137, 2-й этаж). Начало в 12.00. Вход для всех желающих бесплатный и не требует предварительной записи.
Для жителей Южно-Сахалинска, интересующихся вопросами преображения и изменения городского пространства, организаторы планируют проводить подобные встречи регулярно.
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