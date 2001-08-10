153 сахалинца получат премию «Талантливая молодежь»

Премию островного региона «Талантливая молодежь» в этом году получат 153 человека. В торжественной церемонии примут участие 62 сахалинца, еще 91 получат награду дистанционно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, которое является соисполнителем государственной программы «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы» и реализует мероприятие «Выплата премии Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи». Программа в островном регионе действует с 2007 года. За это время премии получили более четырех тысяч человек.

- Премии присуждаются лицам в возрасте от 14 до 30 лет, которые проживают на территории Сахалинской области. Это студенты и педагоги, школьники. Они все проявили себя научно-технической, учебно-исследовательской деятельности. Были победителями конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, соревнований, чемпионатов как международного, так и всероссийского уровня, - отмечают в министерстве спорта и молодежной политики области.

В 2017 году победители международных мероприятий получат 31 400 рублей, призерам международных конкурсов вручат 24 000 рублей, Победители всероссийских мероприятий получат 21 000 рублей, а призеры 12 600 рублей. Общая сумма выплат составит 2 миллиона рублей.

- Молодежная политика в островном регионе – одно из приоритетных направлений деятельности. Особое внимание уделяется поддержке талантливых детей и молодежи. Нам важно, чтобы они оставались жить и работать на Сахалине. Для этого в области работает целый ряд программ, - сказал заместитель министра спорта и молодежной политики области Егор Умнов.

Торжественная церемония награждения состоится 20 декабря.