Специалистов по госзакупкам приглашают на семинар

Руководителей и специалистов южно-сахалинских организаций, участвующих в государственных закупках в качестве подрядчиков (поставщиков), 21 декабря приглашают на бесплатный семинар по актуальным вопросам налогового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию областного центра.

Заявки на участие в принимаются до 21 декабря включительно в электронной форме на официальном сайте администрации областного центра либо по телефону: 300-594 (доб.1, 2, 3, 4).

Специалисты отдела поддержки предпринимательства администрации Южно-Сахалинска совместно с управлением ФНС России по Сахалинской области разъяснят некоторые аспекты налогового законодательства, разберут примеры практик рассмотрения налоговых споров и их досудебное урегулирование, а также расскажут о применении специальных налоговых режимов и использовании электронных сервисов Федеральной налоговой службы.

Мероприятие, организованное в рамках реализации муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, будет проходить с 10.30 до 11.45 по адресу: ул. Ленина, 173, кабинет 416, 4 этаж.