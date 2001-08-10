На острове подвели годовые итоги работы по защите населения от ЧС
Сегодня, 14 декабря, в Южно-Сахалинске начался учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности островных спасательных служб. Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, здесь собрались такие службы как территориальные подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в области гражданской обороны (ГО), предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2017 году и постановке задач на 2018 год.
Сбор, который продлится два дня, начался с пленарного заседания под руководством начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области Дениса Ильинова. В своём выступлении он отметил, что в уходящем году удалось добиться определённых успехов в вопросах предотвращения чрезвычайных ситуаций. Наибольших успехов по данному направлению добились Корсаковский и Углегорский районы, а также город Южно-Сахалинск.
Среди участников сбора руководители органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления, а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти; начальники подразделений противопожарной службы и организаций, входящих в состав Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС.
На пленарном заседании были рассмотрены наиболее важные вопросы, касающиеся защиты населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций. На основании проведённых анализов, были оглашены выводы и сделаны предложения, которые позволять усилить данную работу. Сотрудники, показавшие в течение года наилучшие результаты, были награждены грамотами правительства Сахалинской области и медалями МЧС России.
Среди наиболее важных задач, которые будут стоять в 2018 году, можно выделить создание системы вызова экстренных служб («Система-112») на территории всей Сахалинской области. Немалую работу в данном направлении придётся проделать администрациям муниципальных образований. С целью обучения и обменом опыта, руководители посетят единые дежурно-диспетчерские службы Невельского района и города Южно-Сахалинск. По оценке специалистов МЧС России, данные муниципалитеты наиболее успешно в Сахалинской области внедряют в работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций современные технологии.
Завтра, 15 декабря, с главами муниципальных образований и начальниками отделов ГО и ЧС муниципальных образований проведут тематические занятия сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области и агентства Сахалинской области по делам ГО и ЧС, на которых будут детально рассмотрены основные проблемные вопросы и предложены способы их решения.
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