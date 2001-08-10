В будущем году жители Сахалина снова смогут экономить на полетах в Москву

Программа действия «плоских тарифов» Аэрофлота, позволяющая жителям Дальнего Востока по фиксированной и невысокой цене летать в Москву (а через нее – в десятки городов и стран мира), продолжит свое действие в 2018 году. Инициатива национального перевозчика, впервые реализованная в 2015-м, получила поддержку президента Владимира Путина и помогла уже сотням тысяч дальневосточников увидеть самые разные уголки своей собственной страны и мира.

Многие жители Сахалина и Курил теперь могут планировать свои путешествия в отпуск и на праздники заранее, не рискуя опустошить бюджет ценой билетов. Так, Сергей Симоненко с женой и детьми отправится в столицу в новогодние каникулы. Он поинтересовался, будет ли у его семьи такая же возможность в следующем году.

- Масштабы программы постоянно растут. Программа является важным инструментом обеспечения транспортной доступности удаленных и стратегически важных регионов страны. Мы намерены работать по ней и в 2018 году. При этом ожидаем, что тенденция роста сохранится, - рассказали в пресс-службе национального перевозчика.

Сегодня программа единых тарифов с фиксированной ценой, действующей в течение года без сезонных колебаний, распространяется по пяти направлениям с Дальнего Востока и обратно. Так, «плоские тарифы» действуют на рейсах в Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан, а в центральной части России – в Калининград и Симферополь. «Плоские тарифы» распространяются только на пассажирские перевозки в экономическом классе обслуживания. Купить билет может любой желающий – возрастных ограничений нет. Стоимость перелета «туда – обратно» на дальневосточных направлениях составляет 22 тысячи рублей, в один конец – 13 тысяч 200 рублей.

Билеты на 2018 год уже есть в продаже.