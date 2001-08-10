На Сахалине готовят новогодние ели к празднику

На Сахалине началась заготовка новогодних елей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

Первым заготовку начал Корсаковский район. Когда расчистят лесные дороги, заготовка начнется и в других районах региона.

В этом году министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области заключило 11 договоров купли-продажи новогодних елей. Заготовка будет проходить в 11 районах области.

Традиционно по объемам заготовки лидирует Корсаковский район. Здесь планируется срубить 2,5 тысячи хвойных. Всего на Сахалине и Курилах в 2017 году будет заготовлено более 6,3 тысячи новогодних елей.