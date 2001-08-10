Федеральное казначейство отмечает юбилей
Федеральное казначейство отмечает 25-летие. Юбилейное торжественное мероприятие состоялось в сахалинском управлении федерального казначейства.
Как сообщили в аппарате губернатора и правительства области, орган исполнительной власти, отвечающий за обеспечение исполнения федерального бюджета, кассовое обслуживание, предварительный и текущий контроль за операциями со средствами бюджета страны, создан указом президента России в декабре 1992 года. В управлении федерального казначейства открыты лицевые счета регионального и местных бюджетов. Также областные власти сотрудничают с казначейством по вопросам обеспечения наличностью, контроля за государственными закупками.
- Ваша работа важна для развития островного региона, - сказал губернатор Олег Кожемяко, обращаясь к сотрудникам регионального управления. - Через казначейство проходят бюджетные потоки, средства на проекты в экономике и социальной сфере островного региона. Оно исполняет функцию «кровеносной системы» в государственном организме. И чем эффективнее будет функционировать казначейство, тем лучше окажутся результаты нашей работы по развитию области.
Губернатор поздравил сотрудников казначейства с юбилейной датой, пожелал им дальнейших успехов в труде. К поздравлениям с наилучшими пожеланиями присоединилась председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.
Почетной грамотой правительства Сахалинской области награжден руководитель управления федерального казначейства по Сахалинской области Алексей Полетаев. Благодарственными письмами губернатора отмечены Светлана Володченко, начальник отдела расходов, и Ольга Пешкова, начальник операционного отдела.
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