В Поречье госавтоинспекторы провели беседу со школьниками

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, госавтоинспекторы Углегорска провели профилактические беседы с учащимися средней общеобразовательной школы с. Поречье.

Как рассказали в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, сотрудники дорожной полиции напомнили школьникам о ПДД для пешеходов и об особенностях перехода проезжей части в зимний период. Они призвали учащихся к соблюдению мер безопасности во время подвижных игр на улице, и о недопущении катания с горок, расположенных вблизи проезжей части. Далее, инспекторы ДПС напомнили детям об обязательном применении ремней безопасности в транспортном средстве.

В ходе беседы школьники были проинформированы о том, что наличие световозвращающих элементов на одежде, школьных рюкзаках и сумках, способствуют обеспечению безопасности пешеходов в темное время суток и в пасмурную погоду. Это наиболее актуально в зимний период, ведь продолжительность светового дня сокращается, и в школу дети вынуждены ходить по сумеркам.

Школьникам были вручены листовки с пропагандой использования световозвращающих элементов и книжные закладки с правилами дорожного движения для пешеходов.