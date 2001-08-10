Для удобства гостей персонал «Горного воздуха» готовит к открытию сезона две парковки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе комплекса.

Первая парковка расположена с левой стороны улицы, ведущей к нижней станции СТК, вторая – сразу за школой греко-римской борьбы. Обе парковки рассчитаны на 150 мест каждая.

- Чрезвычайно важно с самого начала сезона прививать нашим гостям взаимовежливое поведение, связанное, в том числе, с грамотной парковкой. Мы убедительно просим всех оставлять машины в отведенных для этого местах. Они расчищены и освещены в темное время, - говорят в администрации комплекса. – В этом сезоне, как и в прошлом, мы будем привлекать сотрудников ГИБДД для регулирования потока машин и составления протоколов в отношении тех, кто не соблюдает правила парковки.

Уже в субботу 16 декабря на «Горном воздухе» ждут несколько сотен туристов. Завтра там открывается канатная дорога «Запад», и до официального старта сезона, запланированного на 23 декабря, горнолыжники и сноубордисты смогут опробовать трассы комплекса.