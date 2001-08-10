Горожан приглашают на лекцию о ледовом режиме в период глобального потепления

В эту субботу, 16 декабря, южносахалинцам расскажут об особенностях ледового режима в Охотском и Японском морях в период глобального потепления. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

Лекцию проекта «Лекториум» проведет заведующий лабораторией дистанционного зондирования Земли Сахалинского государственного университета, доктор технических наук, профессор Владимир Пищальник. Мероприятие состоится в 12.00 в городской библиотеке имени О.П. Кузнецова (ул. Ленина, 244).

Напомним, в рамках проекта, разработанного агентством по развитию города Южно-Сахалинска совместно с центром молодежных инициатив и Сахалинским государственным университетом, для всех желающих каждую субботу до конца декабря будут проходить лекции по психологии, литературе, географии, астрономии и т. д. Участие в них абсолютно бесплатное и не требует предварительной записи.

Ознакомиться с расписанием проекта «Лекториум» можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».