Энергетики внедряют новую систему мониторинга ЛЭП

«Сахалинэнерго» установило на 6 линиях электропередачи в г. Южно-Сахалинске 30 датчиков новой системы мониторинга параметров воздушных ЛЭП. Устройства призваны существенно сократить время на поиск мест неисправностей, а также повысить надежность эксплуатации электросетей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в энергетической компании.

Система «устройства мониторинга линий электропередачи» (УМЛ) была разработана ЗАО «Производственно-инжиниринговая компания Элби» по заказу «Сахалинэнерго» в рамках программы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ энергокомпании.

Сбой в работе линий электропередачи зачастую приводит к их отключению и к ограничениям в электроснабжении потребителей. Поэтому задача любой энергокомпании − как можно быстрее обнаружить и локализовать поврежденный участок, принять меры к скорейшему восстановлению подачи электроэнергии.

Поиск повреждения на ЛЭП, особенно если она очень протяженная, требует значительного времени. Несколько лет назад «Сахалинэнерго» для обнаружения неисправных участков на высоковольтных линиях стало устанавливать приборы, обладающие высокой точностью. Однако опыт эксплуатации таких устройств выявил ряд недостатков, препятствующих их дальнейшему внедрению в распределительных сетях среднего класса напряжения (6-10 кВ). Сказалось также ужесточение санкционной политики Европейского союза по отношению к России.

За период опытной эксплуатации система прошла испытание в различных режимах, получила положительную оценку оперативно-диспетчерского персонала энергокомпании.

К настоящему времени «Сахалинэнерго» пройдены все организационные процедуры проверки, и получен патент на модель № 174612.

В ближайшие годы в инвестиционных планах «Сахалинэнерго» предусмотрено оснащение этими устройствами всех ЛЭП напряжением 6-10 кВ, находящихся в зоне ответственности энергокомпании.