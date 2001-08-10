«Сахалинэнерго» обновило список должников
ПАО «Сахалинэнерго» обновило антирейтинг исполнителей коммунальных услуг. Как рассказали ТИА «Острова» в энергетической компании, в этот список входят задолжники по коммунальных услугам (управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие многоквартирный жилфонд).
В разделе «Антирейтинг ИКУ» на сайте «Энергосбыта» размещена информация об организациях, которые самостоятельно собирают с жителей многоквартирных домов плату за потребленную электроэнергию. Однако с энергетиками многие рассчитываются не в срок и не в полном объеме, в результате на начало декабря у них имеется просроченная задолженность.
Покинули непочетный список с отсутствием долга на 01.12.2017 восемь компаний, которые попадали в текущем году в антирейтинг энергетиков один-два раза и имели задолженность от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. К декабрю полностью погасили задолженность: ТСЖ «Лада», ТСЖ «Актив», ООО «ЖЭУ №2», товарищество по совместной эксплуатации жилого дома кондоминиум «Содружество», ООО УК «ЖЭУ-7», ТСЖ «Наш дом-2» и ООО «ВДС-ДОМ» г. Южно-Сахалинска.
Значительно снижена задолженность, по сравнению с имеющейся на начало года, у нескольких компаний: ООО «Компроспект» - на 40%; ООО «Грин Палас Сервис» - на 46%; ТСЖ «Наш дом» г. Южно-Сахалинска – на 72%; ООО «ЭкоДолинск» - на 73%; ТСЖ «Луговое» - на 85%; ООО УК «ПМК ЖилСервис» - на 95%. С некоторыми из компаний заключены соглашения о реструктуризации задолженности, по которым ведутся планомерные расчеты.
Наряду с положительными изменениями стоит отметить, что для группы, возглавляющей антирейтинг, сохранилась тенденция роста задолженности, которая на начало декабря составляет от 1 до 6 млн рублей. По-прежнему в числе наиболее крупных неплательщиков МУП «ЖЭУ-10», ООО «ЖЭУ-6», ООО «Старый дом ЖЭУ-5» и ООО «Сахжилсервис» г. Южно-Сахалинска; ООО «Корсаковская управляющая компания», ООО «Сакура плюс», МУП «Наш дом» и ООО «Жилфонд-2» г. Корсакова. С предприятиями-должниками ведется претензионно-исковая работа, по результатам которой с них по решению суда задолженность взыскивается в принудительном порядке.
Более полная информация о должниках представлена на сайте ОП «Энергосбыт» в разделе «Антирейтинг ИКУ».
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