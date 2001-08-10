Тихоокеанское
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14:09, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря

Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря

Огни на Главной елке Сахалина и Курил зажгутся 16 декабря. Как сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, праздник даст старт череде новогодних островных мероприятий.

Начнется представление в 18.00 на южно-сахалинской площади - перед зданием регионального правительства.

Организаторы подготовили театрализованную развлекательную программу с артистами алтайского театра «Куклы-Великаны». Гостей и жителей города приглашают стать участниками первого «Медвежьего флешмоба». Главное условие - наличие костюма медведя. Регистрация обладателей нарядов начнется в 17.30 на площади в районе сцены. Для самых ярких и запоминающихся «медведей» спонсоры приготовили призы. 

Детей у новогодней елки ждет интерактивная площадка с веселыми подвижными играми, конкурсами и викторинами. Запечатлеть на память яркие моменты вечера можно будет в специально оборудованной фотозоне. 

Завершится праздник двойным фейерверком.

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