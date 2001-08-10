На Сахалине проведут международный медиафорум

В 2018 году на Сахалине состоится первый международный медиафорум российских островов. Этапы подготовки и концепция мероприятия обсуждались на заседании оргкомитета в Южно-Сахалинске. Пройдет оно в начале марта под эгидой Союза журналистов России и правительства региона. В числе партнеров – Сахалинский государственный университет и медиахолдинг «Примамедиа», который на протяжении пяти лет организует крупные медиафорумы в регионах Дальнего Востока.

Как рассказали ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, инициатива о проведении форума принадлежит журналистскому сообществу. Власти Сахалинской области откликнулись на этот призыв. Ожидается, что медиафорум объединит около тысячи участников – журналистов, представителей смежных направлений, общественности и органов власти из России и зарубежья. В центре внимания окажется тема развития информационного общества Сахалинской области и Дальнего Востока. Его главные ценности - информация и практические знания. Задачи форума - объединение журналистского сообщества региона и укрепление связей с коллегами из других регионов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это позволит лучше информировать международную и российскую аудитории об изменениях, которые происходят на Сахалине и Курилах.

- Основной идеей проведения Сахалинского медиафорума может стать осмысление роли пограничных территорий страны. Используя медийно-коммуникационные инструменты, мы намерены показать, что эти территории обладают схожими путями развития, - отметил генеральный директор медиахолдинга «Примамедиа» Виктор Суханов. - Уверен, проведение форума будет способствовать позиционированию Сахалина и Курильских островов как региона комфортного для жизни и перспективного для развития бизнеса.

- Наша область входит в число лидеров по темпам экономического и социального развития в России. Многое делается для того, чтобы повысить привлекательность региона для инвесторов, и для жизни в целом. Рассчитываю, что форум внесет большой вклад в решение этой задачи, - сказал губернатор Олег Кожемяко.

В рамках мероприятия планируется провести круглые столы, дискуссии и мастер-классы. Будет работать выставка достижений региона. Для гостей предусмотрены пресс-туры на ведущие предприятия Сахалина. Оркгомитет приглашает журналистов Дальнего Востока принять участие в формировании повестки предстоящего медиафорума.

- Мой опыт участия в подобных мероприятиях подсказывает: сахалинский медиафорум будет очень полезен для местного журналистского сообщества. Общение с профессионалами из других регионов всегда наталкивает на новые решения, подсказывает темы новых проектов, дает возможности обменяться опытом и применить его в своей практике. Думаю, и коллегам из других стран и регионов будет интересно познакомиться поближе с нашим регионом, увидеть его достопримечательности, узнать, как освещаются события, - считает директор издательского дома «Губернские ведомости» Владимир Семенчик. – Уверен, по итогам форума стоит ожидать укрепления международных и межрегиональных связей Сахалинской области. Не только на уровне журналистского сообщества, но и по линии общественников, а также органов власти.

- Считаю, что медиафорум вызовет большой интерес у коллег из других регионов и стран. Они смогут увидеть и оценить потенциал Сахалинской области, инвестиционную и туристическую привлекательность. А впоследствии - поделиться этой информацией, используя возможности СМИ, - отмечает директор муниципального автономного учреждения медиагруппа «Слово», редактор газеты «Долинская правда» Руслан Пе. - Для нас – представителей муниципальных средств массовой информации мероприятие дает возможность расширить кругозор, получить знания и установить новые медиакоммуникации. Думаю, форум даст толчок для развития областных и муниципальных средств массовой информации на Сахалине и Курилах.