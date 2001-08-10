Дошкольники изготовили «Добрые открытки»
Мастер-класс для малышей провели волонтеры регионального фонда «Родные острова». Занятие превратили в игру, в которой детям предложили стать новогодними волшебниками и сделать открытки тем, кого они совсем не знают – людям которые живут в доме престарелых. Малыши с радостью включились в эту игру и принялись мастерить. И уже через полчаса появились первые новогодние открытки.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде, самое важное, что каждая открытка – именная. Кто-то из воспитанников сами написали свои имена, а кому-то помогли волонтеры.
Ольга Сидоренко, воспитатель группы «Золотая Рыбка», отметила, что сейчас они как раз ведут разговоры с малышами о толерантности и помощи людям. Поэтому, мастер-класс стал продолжением этих бесед.
- Читаем литературу, в которой говорится о том, что среди нас есть много людей которым нужна помощь. Это и инвалиды, и пожилые люди. Говорим о том, как дети могут им помочь. Что можно встретить в своём доме пожилого одинокого человека и спросить, не нужна ли им ему помощь, - добавляет Ольга Сидоренко.
И сами малыши уже запоминают адресатов своих открыток.
- Я знаю, что я делаю эту открытку для дедушек бабушек, которые в доме престарелых, рассказал Ярослав Смирнов, воспитанник детского сада «Одуванчик».
Таким образом стартовал благотворительный проект регионального фонда «Родные Острова» «Добрая открытка». Его суть - дети, подопечные фонда, своими руками открытки, которые в канун нового года команда фонда передаст в отделение Милосердия дома престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске. В 2017 году проект будет проходить во второй раз.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня ПФ рассказал о перерасчете пенсии для сахалинских матерей
09:14 Сегодня На Сахалине готовят новогодние ели к празднику
- 10:31 Сегодня Женщина погибла под колесами автобуса
10:17 Сегодня Сахалинский областной художественный музей открывает выставку «Букет фантазий»
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
09:08 11 Декабря У пенсионеров с детьми-студентами пенсия станет больше
10:35 11 Декабря Санитарные авто и «передвижные поликлиники» пополнили сахалинские больницы
10:24 12 Декабря Южносахалинцам рассказали о средневековых Сахалине и Курилах
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
Выбор редакции
- 14:37 Сегодня Дошкольники изготовили «Добрые открытки»
- 14:09 Сегодня Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря
- 12:45 Сегодня Горожан приглашают на лекцию о ледовом режиме в период глобального потепления
- 12:33 Сегодня Персонал «Горного воздуха» готовит к открытию сезона две парковки
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
14:15 Вчера ddffd
- 15:04 1 Декабря Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?