Дошкольники изготовили «Добрые открытки»

Мастер-класс для малышей провели волонтеры регионального фонда «Родные острова». Занятие превратили в игру, в которой детям предложили стать новогодними волшебниками и сделать открытки тем, кого они совсем не знают – людям которые живут в доме престарелых. Малыши с радостью включились в эту игру и принялись мастерить. И уже через полчаса появились первые новогодние открытки.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде, самое важное, что каждая открытка – именная. Кто-то из воспитанников сами написали свои имена, а кому-то помогли волонтеры.

Ольга Сидоренко, воспитатель группы «Золотая Рыбка», отметила, что сейчас они как раз ведут разговоры с малышами о толерантности и помощи людям. Поэтому, мастер-класс стал продолжением этих бесед.

- Читаем литературу, в которой говорится о том, что среди нас есть много людей которым нужна помощь. Это и инвалиды, и пожилые люди. Говорим о том, как дети могут им помочь. Что можно встретить в своём доме пожилого одинокого человека и спросить, не нужна ли им ему помощь, - добавляет Ольга Сидоренко.

И сами малыши уже запоминают адресатов своих открыток.

- Я знаю, что я делаю эту открытку для дедушек бабушек, которые в доме престарелых, рассказал Ярослав Смирнов, воспитанник детского сада «Одуванчик».

Таким образом стартовал благотворительный проект регионального фонда «Родные Острова» «Добрая открытка». Его суть - дети, подопечные фонда, своими руками открытки, которые в канун нового года команда фонда передаст в отделение Милосердия дома престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске. В 2017 году проект будет проходить во второй раз.