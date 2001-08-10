«Аврора» вводит новый воздушный маршрут

Регулярное авиасообщение свяжет Дальнереченск и посёлок Восток Приморского края. Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», планирует летать по маршруту дважды в неделю - по вторникам и четвергам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Это уже десятый регулярный внутрикраевой рейс в Приморье, который будет выполнять «Аврора». В сотрудничестве с администрацией Приморского края авиакомпания реализует программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аврора», обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6. Время в полёте составит менее одного часа. Стоимость перелёта (в одну сторону) – 1255 рублей. К выполнению регулярного рейса планируется приступить с 21 декабря. Вылет из Дальнереченска намечен на 13:45 с прибытием в Восток в 14:35, вылет обратного рейса в Дальнереченск – 15:50.

Авиакомпания плотно сотрудничает с краевой администрацией последние несколько лет. Благодаря такому взаимодействию Приморью удалось сделать ещё один шаг на пути восстановления полноценной сети авиамаршрутов. Пассажиропоток внутренних авиалиний в прошлом году превысил 31,6 тысяч человек. По итогам первого полугодия 2017 года этот показатель вырос ещё более чем на треть, составив более 15,6 тысяч пассажиров. Сегодня «Аврора» обслуживает 10 из 13 региональных авианаправлений.